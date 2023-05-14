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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! 1 çocuk öldü 2 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga! 1 çocuk öldü 2 kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda, husumetli iki grup sokakta karşılaşınca aralarında çıkan tartışma sonucunda gerginlik büyüdü. Taraflar yanlarında bulunan bıçak, silah ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavga esnasında tabanca ile vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde gerçekleşen kavgada husumetli taraflar bıçak, silah ve sopalarla birbirine girdi. Kavga esnasında tabancayla vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 7302 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle taraflar yanlarında bulunan bıçak, silah ve sopayla birbirine saldırdı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

İki grup arasındaki kavgada tabancayla vurulan 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker çevredekiler tarafından otomobil ile özel bir hastaneye yetiştirilirken, tabancayla vurulan F.Ö. ve bıçaklanan Ç.Ö., ambulans ile Katip Çelebi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Teker hayatını kaybederken, F.Ö., ve Ç.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın gerçekleştiği sokakta ve yarıların kaldırıldığı hastanede Çevik Kuvvet ekipleri ile Yunus timleri, emniyet tedbir aldı. Polis olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

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