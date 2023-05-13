Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinin Beldibi Mahallesi’nde meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Frenin boşalması sebebi ile virajda kontrolden çıkan otomobilin içinde 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinin Beldibi Mahallesi'nde meydana gelen kazanın detayları ortaya çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilirken, kazada; 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.
FRENİN BOŞALMASININ ARDINDAN ŞARAMPOLE UÇTU!
Kaza, Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, freninin boşalması sebebi ile virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Yaşar K. ile araç içerisinde bulunan Bilal C., Belinay C., M.C., K.C., C.C. ve N.C. isimli toplam 7 kişi yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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