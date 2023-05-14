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101 yaşındaki Hüseyin Atılay sandığa koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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101 yaşındaki Hüseyin Atılay sandığa koştu

Antalya’nın Alanya İlçesi Ali Efendi Mahallesi’nde 8 çocuk,17 torun sahibi 101 yaşındaki Hüseyin Atılay vatandaşlık görevini yapmak için sandığa koştu. Atılay köy konağında kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.

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