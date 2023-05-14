AFAD: Malatya'da deprem meydana geldi! 2023 son depremler
AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 19.30’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük: 3.6 (Mw)
Yer: Doğanşehir (Malatya)
Tarih: 2023-05-14
Saat: 19:30:33 TSİ
Enlem: 38.026 N
Boylam: 37.624 E
Derinlik: 7 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER
14-05-2023 19:30:33 38.026 37.624 7 MW 3.6 Doğanşehir (Malatya) 583937
14-05-2023 19:27:46 37.887 36.259 6.97 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 583939
14-05-2023 19:24:52 38.134 36.246 7.75 ML 2.0 Tufanbeyli (Adana) 583938
14-05-2023 19:13:10 38.088 38.419 7.89 ML 3.0 Çelikhan (Adıyaman) 583935
14-05-2023 19:11:02 38.377 37.392 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 583936
14-05-2023 18:56:11 37.699 36.37 7.18 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 583933
14-05-2023 18:48:24 39.55 26.062 7.66 ML 2.1 Ege Denizi - [05.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 583934
14-05-2023 18:36:04 37.877 36.217 6.96 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 583930
14-05-2023 18:28:30 37.48 37.205 7.9 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583929
14-05-2023 18:07:39 39.041 35.717 7 ML 1.6 Özvatan (Kayseri) 583932
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