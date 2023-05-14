14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD: Malatya'da deprem meydana geldi! 2023 son depremler

AFAD: Malatya'da deprem meydana geldi! 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
ABONE OL
AFAD: Malatya’da deprem meydana geldi! 2023 son depremler

AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 19.30’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 19.30'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklük: 3.6 (Mw)
Yer: Doğanşehir (Malatya)
Tarih: 2023-05-14
Saat: 19:30:33 TSİ
Enlem: 38.026 N
Boylam: 37.624 E
Derinlik: 7 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER

14-05-2023 19:30:33 38.026 37.624 7 MW 3.6 Doğanşehir (Malatya) 583937
14-05-2023 19:27:46 37.887 36.259 6.97 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 583939
14-05-2023 19:24:52 38.134 36.246 7.75 ML 2.0 Tufanbeyli (Adana) 583938


14-05-2023 19:13:10 38.088 38.419 7.89 ML 3.0 Çelikhan (Adıyaman) 583935
14-05-2023 19:11:02 38.377 37.392 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 583936


14-05-2023 18:56:11 37.699 36.37 7.18 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 583933
14-05-2023 18:48:24 39.55 26.062 7.66 ML 2.1 Ege Denizi - [05.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 583934
14-05-2023 18:36:04 37.877 36.217 6.96 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 583930
14-05-2023 18:28:30 37.48 37.205 7.9 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583929
14-05-2023 18:07:39 39.041 35.717 7 ML 1.6 Özvatan (Kayseri) 583932

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA