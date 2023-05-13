Trabzon’da yürek yakan kader! Onları ölüm bile ayıramadı
Trabzon'da iki kız kardeş peş peşe vefat etti. 82 yaşındaki Fatma Barutoğlu sabah 07.00 sularında ablası 86 yaşındaki Asiye Yiğit ise saat 12.00’da hayatını kaybetti. 5 saat arayla vefat eden kardeşler öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından birlikte defnedildi.
Çeşitli sağlık sorunlarından dolayı Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören kardeşlerden küçüğü 82 yaşındaki Fatma Barutoğlu sabah saat 07.00 sıralarında vefat etti.
86 yaşındaki Asiye Yiğit ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle saat 12.00 sıralarında vefat etti. İki kız kardeşin naaşı, cenaze işlemlerinin ardından Gümüşören Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kız kardeş aile kabristanlığına defnedildi.
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