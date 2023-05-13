13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Su içtiği bardaktaki DNA'dan yakalandı! Cinsel istismar sanığına hapis cezası

Su içtiği bardaktaki DNA'dan yakalandı! Cinsel istismar sanığına hapis cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
ABONE OL
Su içtiği bardaktaki DNA’dan yakalandı! Cinsel istismar sanığına hapis cezası

Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs, su içtiği bardakta bulunan DNA ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Şahıs mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA