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Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaş da boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da yaşanan olay, Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

Hocalar Lisesi'nde 16 kişilik öğrenci grubu piknik için bölgeye geldi.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 3 kişi de suya atladı.

Ancak 4 kişi de suda boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

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