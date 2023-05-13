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Adana'da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Adana’da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, (AFAD) Adana'nın Aladağ ilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 01.12'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 01.12'de meydana geldi. 5,8 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Aladağ (Adana) Tarih:2023-05-13 Saat:01:12:47 TSİ

Enlem:37.607 N Boylam:35.372 E Derinlik:5.87 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

13-05-2023 01:12:47 37.607 35.372 5.87 MW 3.8 Aladağ (Adana) 583535

13-05-2023 00:59:19 37.888 36.243 7 ML 3.1 Saimbeyli (Adana) 583533

13-05-2023 00:58:04 37.275 36.783 7 MW 3.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 583532

13-05-2023 00:52:40 38.452 38.038 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 583534

13-05-2023 00:43:11 37.927 37.631 7 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 583526

13-05-2023 00:36:20 37.824 36.194 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 583530

13-05-2023 00:34:31 37.849 36.23 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 583529

13-05-2023 00:34:13 37.489 37.192 7.22 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583528

13-05-2023 00:32:28 38.141 38.558 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 583531

13-05-2023 00:31:17 37.463 37.184 11.82 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583527

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