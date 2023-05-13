Adana'da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, (AFAD) Adana'nın Aladağ ilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 01.12'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 01.12'de meydana geldi. 5,8 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Aladağ (Adana) Tarih:2023-05-13 Saat:01:12:47 TSİ
Enlem:37.607 N Boylam:35.372 E Derinlik:5.87 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
13-05-2023 01:12:47 37.607 35.372 5.87 MW 3.8 Aladağ (Adana) 583535
13-05-2023 00:59:19 37.888 36.243 7 ML 3.1 Saimbeyli (Adana) 583533
13-05-2023 00:58:04 37.275 36.783 7 MW 3.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 583532
13-05-2023 00:52:40 38.452 38.038 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 583534
13-05-2023 00:43:11 37.927 37.631 7 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 583526
13-05-2023 00:36:20 37.824 36.194 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 583530
13-05-2023 00:34:31 37.849 36.23 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 583529
13-05-2023 00:34:13 37.489 37.192 7.22 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583528
13-05-2023 00:32:28 38.141 38.558 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 583531
13-05-2023 00:31:17 37.463 37.184 11.82 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583527
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