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Malatya Battalgazi'de korkutan deprem! 2023 AFAD son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Malatya Battalgazi’de korkutan deprem! 2023 AFAD son depremler...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 22.54’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 22.54'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem yerin 7.47 km derinliğinde kayıtlara geçti.

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Battalgazi (Malatya)

Tarih: 2023-05-13

Saat: 22:54:45 TSİ

Enlem: 38.151 N

Boylam: 38.587 E

Derinlik: 7.47 km

2023 SON DEPREMLER

13-05-2023 22:54:45 38.151 38.587 7.47 MW 4.0 Battalgazi (Malatya) 583761
13-05-2023 22:53:20 37.889 36.211 7 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 583762
13-05-2023 22:41:19 37.86 36.255 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 583757
13-05-2023 22:40:48 38.27 38.182 8.8 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 583759
13-05-2023 22:39:34 38.043 37.679 9.62 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 583758
13-05-2023 22:38:53 36 27.224 9.86 ML 2.1 Ege Denizi - [79.61 km] Datça (Muğla) 583754
13-05-2023 22:37:33 37.859 36.304 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 583756
13-05-2023 22:36:22 38.107 38.366 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 583760
13-05-2023 22:31:09 37.904 26.924 6.97 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.72 km] Seferihisar (İzmir) 583753
13-05-2023 22:30:16 37.851 36.238 7 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 583755

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