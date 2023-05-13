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Hayatının şokunu yaşadı! Kiraladığı evden öyle bir şey çıktı ki...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Hayatının şokunu yaşadı! Kiraladığı evden öyle bir şey çıktı ki...

Akılalmaz olay Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı evde tadilat yapan şahıs, toprağa gümülü halde öyle bir şeyle karşılaştı ki adeta hayatının şokunu yaşadı...

Şanlıurfa'da yaşanan olay alınan bilgiye göte Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Ali Ç. İsimi şahıs, Ahmet B. İsimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı.

Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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