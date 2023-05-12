Uzlaşma buluşmasında kan aktı! Katliam gibi kavgada yeni detaylar ortaya çıktı

Tüyler ürperten dün akşam bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli olan iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkarak karşı gruba peş peşe ateş etti.

Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.