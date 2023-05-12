Uzlaşma buluşmasında kan aktı! Katliam gibi kavgada yeni detaylar ortaya çıktı
İzmir Menderes'te dün kan donduran bir olay yaşandı. Bir kahvehanede iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Tüyler ürperten dün akşam bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli olan iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkarak karşı gruba peş peşe ateş etti.
Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığını tespit etti.
İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı.
Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi.
Bundan 7- 8 ay önce dün akşam tabancalarını ateşleyen grubun, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek amacıyla dün akşam bir araya geldiği, ancak yeniden tartışma çıkınca, olayın yaşandığı ifade edildi.
Çok yönlü soruşturma başlatan polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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