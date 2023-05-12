Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! 2 kişinin ölümüne sebep oldu

AŞIRI HIZ YAPTI 2 KİŞİYİ CANINDAN ETTİ

Batı Çevre Yolu'nda, öğleden sonra, aşırı hız yapıp makas attığı öne sürülen M.E.D.´nin kontrolünü yitirdiği 46 AEP 372 plakalı otomobil, refüje çıktı. Önce ağacı ardından aydınlatma direğini deviren otomobilin motoru da yerinden çıkarak 30 metre ileri fırladı.

Kazada otomobilden fırlayıp refüje düşen Tarık Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.E.D. ile yakınları Batım Bektaş ve M.E.D. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilen yaralılardan Batım Bektaş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.