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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 2 kişinin ölümüne sebep oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! 2 kişinin ölümüne sebep oldu

Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu’nda öğleden sonra gerçekleşen kazanın detayları ortaya çıktı. Aşırı hız yaptığı saptanan sürücünün makas attığı otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kişinin ölümüne sebep olan kazada olay yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…

Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu'nda öğleden sonra gerçekleşen kazanın detayları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün aşırı hız yapıp, makas attığı otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

AŞIRI HIZ YAPTI 2 KİŞİYİ CANINDAN ETTİ

Batı Çevre Yolu'nda, öğleden sonra, aşırı hız yapıp makas attığı öne sürülen M.E.D.´nin kontrolünü yitirdiği 46 AEP 372 plakalı otomobil, refüje çıktı. Önce ağacı ardından aydınlatma direğini deviren otomobilin motoru da yerinden çıkarak 30 metre ileri fırladı.

Kazada otomobilden fırlayıp refüje düşen Tarık Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.E.D. ile yakınları Batım Bektaş ve M.E.D. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilen yaralılardan Batım Bektaş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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