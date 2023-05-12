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Son dakika: AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Son dakika: AFAD duyurdu! Adana’da korkutan deprem

Son dakika haberleri... AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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