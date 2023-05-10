THY ve AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası! Tarihler belli oldu
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu firması Türk Hava Yolları ile onun iştirakı olan AnadoluJet ucuz bilet kampanyası düzenledi. İki şirket de yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 1 Kasım 2023-15 Ocak 2024 tarihleri arasında 449 liraya bilet çıkardı.
Türk Hava Yolları ve AnadoluJet ucuz bilet kampanyası düzenledi. İki şirket de yurt içi uçuşlarda kullanılmak üzere 10-11 Mayıs 2023 tarihinde alınan biletleri 449 liradan satışa sundu. Uçuş dönemleri ise 1 Kasım 2023 ile 15 Ocak 2024 tarihleri arası olarak belirlendi.
Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücret olarak belirlendi. Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.
Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 449 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 569 Türk Lirası, PrimeFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası oldu.
Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanacak. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli olmayacak.
Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya dahilinde THY için 125.007 adet, AnadoluJet için 140 bin koltuk arz edilecek.
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