Antalya’da vahşet! 3 çocuk annesi eşini keserle döve döve öldürdü

Başkan, "Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik" diye konuştu.

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