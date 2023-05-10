Antalya'da vahşet! 3 çocuk annesi eşini keserle döve döve öldürdü
Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki Ercan Akdağ, kavga ettiği eşi 37 yaşındaki Saibe Akdağ'ı keserle döverek vahşice katletti. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen cani eş Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
Antalya'da yaşanan olay, 6 Mayıs günü saat 18.30 sularında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI"
Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı." dedi.
Başkan, "Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik" diye konuştu.
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