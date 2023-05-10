Çığlık atarak yardım istemiş! İstanbul’da inşaatta şüpheli ölüm

Tuncer Deli'nin yardım çığlıklarına koşan esnaf Saffet Yardımcı, "İnşaattan ses geldi, 'Erkan abi yetiş yetiş' diye bir ses. Feryat figan bir ses olunca biz de inşaatın kapısına doğru yöneldik. İnşaatta çalışanlar da vardı orada. Çalışan arkadaşın, ambulans çağırmaya niyetli olan arkadaşın telefon konuşmasına şahit oldum, adresi söylemesine yardımcı oldum" dedi.

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