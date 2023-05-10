Çığlık atarak yardım istemiş! İstanbul'da inşaatta şüpheli ölüm
Korkunç olay dün İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. İnşaatta çalışan 58 yaşındaki Tuncer Deli, mesai bitişinde başına aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tuncer Deli hastanede hayatını kaybederken, olayı şüpheli olarak değerlendiren polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 16.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı binanın inşaatında meydana geldi.
İddiaya göre, inşaatta demir ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Tuncer Deli, mesaisini bitirdikten sonra binadan ayrılmaya hazırlanıyordu.
Tuncer Deli binadan çıkacağı sırada henüz bilinmeyen nedenle başına darbe aldı.
Çevredekilere "Erkan abi yetiş" şeklinde yardım çığlığı atan Deli, yardıma gelenler tarafından başından yaralı olarak bulundu.
Yaralı işçi için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı.
Adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Tuncer Deli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS 1 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
İnşaat işçisinin hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine gelen polis, inşaatta inceleme yaptı. Tuncer Deli'nin nasıl darbe aldığını belirlemeye çalışan ekipler, cinayet ihtimalini de değerlendirerek olay sırasında inşaatta çalışan Murat K.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Tuncer Deli'nin yardım çığlıklarına koşan esnaf Saffet Yardımcı, "İnşaattan ses geldi, 'Erkan abi yetiş yetiş' diye bir ses. Feryat figan bir ses olunca biz de inşaatın kapısına doğru yöneldik. İnşaatta çalışanlar da vardı orada. Çalışan arkadaşın, ambulans çağırmaya niyetli olan arkadaşın telefon konuşmasına şahit oldum, adresi söylemesine yardımcı oldum" dedi.
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