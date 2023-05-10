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Antalya’da şaşkına çeviren olay! Yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Bir daha geri dönmedi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Antalya’da şaşkına çeviren olay! Yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Bir daha geri dönmedi...

Görenleri şoke eden olay Antalya’da yaşandı. Yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. İşte o görüntüler...

Antalya'da yaşanan olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi.

Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.

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