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Mersin'de 11 yaşındaki çocuk sitenin bodrum katında ölü bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Mersin’de 11 yaşındaki çocuk sitenin bodrum katında ölü bulundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ailesiyle yaşadığı sitenin bodrum katında bulundu. Polis ekipleri, site görevlisini gözaltına aldı

Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde oturan Suriye uyruklu Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'den haber alamadı.

Hayaniketb, çocuğunu kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaştı.

Polis, bina görevlisi H.C'yi (43) gözaltına aldı.

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