Mersin'de 11 yaşındaki çocuk sitenin bodrum katında ölü bulundu
YAŞAM AA
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ailesiyle yaşadığı sitenin bodrum katında bulundu. Polis ekipleri, site görevlisini gözaltına aldı
Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde oturan Suriye uyruklu Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'den haber alamadı.
Hayaniketb, çocuğunu kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurdu.
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