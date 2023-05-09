İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının davası görülüyor! Eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashı savunma yapmadı

''KHALİL KIZ İÇİN ONDAN KURTUL DEDİ''

Ammar Carkes, ''Khalil ile yüz yüze görüşmedim onunla yaklaşık 7-8 ay çalıştık. Sonra göçmen kaçakçılığı yaptığını öğrendim. İl dışına olan yolculuklar daha çok getirisi olduğu için onları tercih etmeye başladım. Khalil sürekli numara değiştiriyordu. Edirne'ye ulaştırmamı istedi kişilere telefon ve sim kartı almamı istiyordu. Olaydan 5-6 gün önce Khalil beni aradı. Bir erkek ve bayanı Edirne'ye götürmemi telefon ve hat almamı istedi. Olay günü ''İstanbul'a gelen kadın ve erkeği al götür'' dedi. Gittiğimde erkek bir şahıs geldi. Eşyalarını arabaya koydu Khalili aradım ''Erkek geldi ama kadın yok'' dedim. Kadının gelmesi biraz gecikeceğini söyleyerek onu götürmemi istedi.. Erkek şahsı Edirne'ye ulaştırdım. Dönüş yolundayken kardeşim aradı. Ahlam'ı eve getirdiğinden bahsetti. Eve geldiğimde yabancı kadını gördüm ona ''Khalili'in gönderdiği sen misin'' dediğimde ''Evet'' dedi. Kızın elbiselerinden koku geliyordu. Kardeşimden değiştirmesi için elbise vermesini istedim. Haberlerde patlama olayı çıktı. Şebeke olmadığı için kimin yaptığını görmedim. Sonra Ahlam'ın fotoğrafını gördüm Khalil'e gönderdim ''Bu kız mı'' diye sordum. ''Bu kız o elinden ne gelirse ondan kurtul'' dedi. Ben Allahtan korkarım kimseyi vurmam. Kız bizim evdeyken sağlıklı düşünemiyordum. Kızın yanında zarar verecek bir şey olup olmadığından endişeliydim on dakika sonra polis gelir hepimizi gözaltına aldı. Eylemi yapanlarla alakam yoktur. Ben sadece kaçakçılık suçunu işledim'' diyerek diğer tüm suçlamaları reddetti.