İstanbul’da arabada cinayet! Kahvaltısı sonrası çıkan tartışmada akrabasını katletti

İstanbul'da yaşanan olay, 14.00 sularında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde emlakçılık yapan Suat E. isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde akrabası olduğu öğrenilen bir şahıs ile kahvaltı yaptı.