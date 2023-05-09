İstanbul’da arabada cinayet! Kahvaltısı sonrası çıkan tartışmada akrabasını katletti
Korkunç olay İstanbul’da saat 14.00 sularında meydana geldi. Emlakçılık yapan bir vatandaş, akrabası tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucunda silahla vurularak katledildi. Ölen şahsın katil zanlısı kaçarak kayıplara karışırken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
İstanbul'da yaşanan olay, 14.00 sularında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde emlakçılık yapan Suat E. isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde akrabası olduğu öğrenilen bir şahıs ile kahvaltı yaptı.
Yemeğin ardından restorandan çıkan ikili, araç ile seyir halindeyken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada belinden silahını çıkaran şahıs, Suat E.'nin suratına bir el ateş etti.
Olayın ardından şahıs kaçarak kayıplara karışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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