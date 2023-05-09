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Muğla'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Muğla’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Saat 18.22'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Saat 18.22'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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