Muğla'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Saat 18.22'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 18.22'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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