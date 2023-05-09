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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Son dakika haberine göre Malatya’nın Akçadağ ilçesinde seyir halinde iken kasasında yangın çıkan kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangında hasar alan araç kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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