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Adıyaman'da gece yarısı korkutan deprem! İlk detaylar paylaşıldı! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Adıyaman’da gece yarısı korkutan deprem! İlk detaylar paylaşıldı! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi. Saat 23.20'de yaşanan depremin derinliği 8.64 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.

Saat 23.20'de yaşanan depremin derinliği 8.64 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

DEPREMİN DETAYLARI

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