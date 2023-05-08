Adıyaman'da gece yarısı korkutan deprem! İlk detaylar paylaşıldı! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi. Saat 23.20'de yaşanan depremin derinliği 8.64 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.
Saat 23.20'de yaşanan depremin derinliği 8.64 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
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