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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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