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Bu kadarı da “pes” dedirtti! Erzurum’da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Bu kadarı da “pes” dedirtti! Erzurum’da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip...

Akılalmaz olay geçen gün Erzurum’da meydana geldi. Bir kişi çalıştığı iş yerine kadın kıyafetleri giyip, içinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çaldı. Şüpheli  F.A.  olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin kasayı açamayınca toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti. F.A. gözaltına alındı.

F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi.

Kasa, sahibine teslim edildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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