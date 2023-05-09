09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
ABONE OL
İstanbul’da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada

Akılalmaz olay dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi.

Hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu.

Bu sırada bir kişi kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA