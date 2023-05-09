İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada
Akılalmaz olay dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi.
Hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu.
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