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Aman dikkat! Aracınız zehir olmasın! Dolandırıcıların yeni oyunu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Aman dikkat! Aracınız zehir olmasın! Dolandırıcıların yeni oyunu

İstanbul'da farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç alarak sattıklarını söyleyerek,  araç almak isteyenleri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri kadın 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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