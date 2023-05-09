İstanbul'da gece vakti korkunç saldırı: 14’ü birden telef oldu...
Korkunç olay geçen gece İstanbul’da meydana geldi. Sokak köpekleri gece vakti kurbanlık sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan olay, geçen gece Arnavutköy ilçesine bağlı Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı sebebiyle bakılan koyun sürüsüne gece saatlerinde başıboş köpekler saldırdı.
Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu. Ahır sahibi vatandaşları yaşananlar konusunda uyarırken saldırıdan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
"KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIYORDUK, BÜTÜN HERKES BURAYA ATIYOR HAYVANLARI"
Çilingir Mahallesi'nde hayvancılık yapan Barış Beyoğlu yaşadıklarıyla ilgili, "Gece saatlerinde amcamın koyunlarından 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpeklerini çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.
Beyoğlu, "Biz kestiğimiz hayvanlardan falan bakıyoruz sokak hayvanlarına ama çok fazlalar aç kalınca mecbur saldırıyorlar, insana da saldırıyorlar normalde ama şu anda kurban bayramı nedeniyle kurbanlık sayısı fazla olduğu için hayvanlara saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.
Köpek saldırısında 14 koyunu telef olan Barış Beyoğlu, "Biz kurban için hazırlıyorduk hayvanlarımızı gerçekten çok üzüldük böyle olunca burada da bir dünya besici var kalabalık bir nokta burası. Şu an bizim 140 bin TL zararımız var yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.
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