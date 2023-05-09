İstanbul’da gece vakti korkunç saldırı: 14’ü birden telef oldu...

Köpek saldırısında 14 koyunu telef olan Barış Beyoğlu, "Biz kurban için hazırlıyorduk hayvanlarımızı gerçekten çok üzüldük böyle olunca burada da bir dünya besici var kalabalık bir nokta burası. Şu an bizim 140 bin TL zararımız var yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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