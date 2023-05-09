İstanbul’da ekmek bıçağıyla dehşet! Evlenmekten vazgeçti diye...
Kan donduran cinayet dün İstanbul’da meydana geldi. 44 yaşındaki Hanife Burma, birlikte yaşadığı 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak tarafından ekmek bıçağıyla boğazı kesilerek katledildi. İşte vahşetin detayları...
57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi.
Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.
Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı dedi.
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