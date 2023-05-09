Başkan Erdoğan onun elini hiç bırakmadı! Serabral palsili depremzede Yaren yürüme hayaline kavuştu

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİNDE KAS GEVŞETME AMELİYATI OLACAK

Kızının yürümesi için yeşeren umutların giderek tükendiği bir süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla yeniden robotik cihaza kavuştuklarını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bizi arayarak, 'Hem Yaren'in cihazını getirelim hem de sizi bir eve yerleştirelim.' dediler. Allah razı olsun, sesimizi duyurduktan sonra cihazımız geldi. 3 aylık aranın ardından kızım cihazına kavuştu. Hem deprem hem de Yaren'in böyle olması bizi çok yıkmıştı. Ankara'ya ağlayarak gelmiştik, şimdi yüzümüz gülüyor."

Kızının ilerleyen günlerde Bilkent Şehir Hastanesinde kas gevşetme ameliyatı olacağını ve operasyon sonucunda artık robota ihtiyacı kalmadan destekli şekilde yürüyebileceğini belirten anne Coşkun, Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.