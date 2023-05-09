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Başkan Erdoğan onun elini hiç bırakmadı! Serabral palsili depremzede Yaren yürüme hayaline kavuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Başkan Erdoğan onun elini hiç bırakmadı! Serabral palsili depremzede Yaren yürüme hayaline kavuştu

2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla yürüme hayaline kavuşan 14 yaşındaki Yaren Coşkun, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman’da yakalandı. Serabral palsili Yaren’in yürümesine yardımcı robotik cihazı asrın felaketinde enkaz altında kaldı. Genç kız, yaşananların ardından Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla hayallerine yeniden kavuştu. Kızının yürümesi için yeşeren umutların giderek tükendiği bir süreçte Başkan Erdoğan’ın sayesinde tekrar robotik cihaza kavuştuklarını dile getiren anne Tuğba Coşkun, “Bizi arayarak, 'Hem Yaren'in cihazını getirelim hem de sizi bir eve yerleştirelim.' dediler. Ankara'ya ağlayarak gelmiştik, şimdi yüzümüz gülüyor" dedi.

Doğum sırasında oksijensiz kaldığı için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken Yaren'in hayatı 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği robotik cihaz sayesinde değişti.

Yaren'in yürümesine destek amacıyla kullandığı bu cihaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasar gören evlerinde enkaz altında kaldı.

Başkan Erdoğan'ın, Yaren'in durumunu öğrenmesinin ardından verdiği talimatla yeniden alınan robotik cihaz, Coşkun ailesine teslim edildi.

HER GÜN BELLİ EGZERSİZLERİ YAPMASI GEREKİYOR

Anne Tuğba Coşkun, kızının tekrar cihazına kavuşmasıyla yaşadığı sevinci anlattı.

Yaren'in her gün belli egzersizleri yapması gerektiğini belirten Coşkun, "Adıyaman'da bu cihaz için çok çaba göstermiştik. Cumhurbaşkanı'mız bize destek olmuştu ama cihaz depremde enkaz altında kaldı. Depremin ardından Ankara'ya geldik ve geçici olarak otele yerleştik. Yaren uzun bir süre hareketsiz kaldığı için vücudunda yaralar açıldı." diye konuştu.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİNDE KAS GEVŞETME AMELİYATI OLACAK

Kızının yürümesi için yeşeren umutların giderek tükendiği bir süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla yeniden robotik cihaza kavuştuklarını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bizi arayarak, 'Hem Yaren'in cihazını getirelim hem de sizi bir eve yerleştirelim.' dediler. Allah razı olsun, sesimizi duyurduktan sonra cihazımız geldi. 3 aylık aranın ardından kızım cihazına kavuştu. Hem deprem hem de Yaren'in böyle olması bizi çok yıkmıştı. Ankara'ya ağlayarak gelmiştik, şimdi yüzümüz gülüyor."

Kızının ilerleyen günlerde Bilkent Şehir Hastanesinde kas gevşetme ameliyatı olacağını ve operasyon sonucunda artık robota ihtiyacı kalmadan destekli şekilde yürüyebileceğini belirten anne Coşkun, Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan yüzünü güldürdü BAŞKAN ERDOĞAN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
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