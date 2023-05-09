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Adana'da akılalmaz olay! Konuyla ilgisi olmayan adam cinayete kurban gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Adana’da akılalmaz olay! Konuyla ilgisi olmayan adam cinayete kurban gitti

Dehşete düşüren olay geçen ay Adana'da yaşandı. Sokak ortasında husumetli iki grup arasında çatıma çıktı. O esnada olayla ilgisi olmayan ve araçlarıyla düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti yaralandı. Talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte inanılmaz cinayetin detayları...

Tarihler 30 Nisan'ı gösterdiğinde Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

O sırada olayla alakası olmayan ve otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı.

Sabah'ın haberine göre, çiftten kocanın başına, karısının ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden biri ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelilerden birinci gruptan Hasan Ş., Recep A. ve Eyüp B.'yi, ikinci gruptan ise Akın C.'yi gözaltına aldı.

İkinci gruptaki şüphelilerden Remzi B.'nin hastanede tedavisi sürerken, kaçan İrfan B. ve Kadir D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltında olan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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