Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'da yaşanan olay, Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sularında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.