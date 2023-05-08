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Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

Akılalmaz olay gece saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar...

Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'da yaşanan olay, Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sularında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.

HIRSIZIN KİMLİĞİ POLİSİ ŞAŞIRTTI

Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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