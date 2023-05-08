Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti
Akılalmaz olay gece saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar...
Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'da yaşanan olay, Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sularında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.
HIRSIZIN KİMLİĞİ POLİSİ ŞAŞIRTTI
Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...
- 700 bin kamu işçisine %15 Refah payı+Net 12.500 TL maaş tablosu! Kamuda %45 zam pazarlığında kritik gün! 4D toplu iş sözleşmesi 2023 son durum
- 45 bin öğretmen atama tercih sonuç listesi PDF! Sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 8 Mayıs öğretmen görev yeri sorgulama ekranı!
- 15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!
- YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?
- 15 Mayıs Pazartesi üniversiteler tatil mi? Resmi tatil ilan edildi mi? Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans...
- Kamu işçilerine zam oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı?
- İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
- 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozorların görüldüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 10 Temmuz 1913'te kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
- Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
- Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?