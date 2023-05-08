Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların olduğu yere gelen U.Ş., kenarda çocukla bekleyen N.F.G.'nin kafasına tokat attı. O sırada alışveriş yapan diğer kadınlar D.G. ve Z.K.,U.Ş.'ye karşı çıktı. Saldırgan şahıs diğer kadınları da darp ederken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yakalanıp etkisiz hale getirildi.