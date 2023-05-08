Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Kahramanmaraş’ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların olduğu yere gelen U.Ş., kenarda çocukla bekleyen N.F.G.'nin kafasına tokat attı. O sırada alışveriş yapan diğer kadınlar D.G. ve Z.K.,U.Ş.'ye karşı çıktı. Saldırgan şahıs diğer kadınları da darp ederken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yakalanıp etkisiz hale getirildi.
Çevredeki vatandaşların kadınlara saldıran U.Ş.'ye gösterdiği tepki ve yaşanan saldırı anları saniye saniye marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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