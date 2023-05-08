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Sancaktepe'de 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Sancaktepe’de 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe’de saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Sümbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından yoğun duman nedeniyle etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi, Sümbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyürken yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Dairede ve binanın bazı bölümlerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"PATLAMALARDAN SONRA DIŞARI ÇIKTIM"

Yangının ardından vatandaşlar sokağa akın ederken, dairenin alevli yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir mahalle sakini, "Patlamalarla dışarı çıktım. Camlar patlıyordu. Her yer duman olmuştu. Bekarlar oturuyordu. Bir şey mi unutmuşlar ocakta bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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