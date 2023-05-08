Sancaktepe’de 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

"PATLAMALARDAN SONRA DIŞARI ÇIKTIM"

Yangının ardından vatandaşlar sokağa akın ederken, dairenin alevli yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir mahalle sakini, "Patlamalarla dışarı çıktım. Camlar patlıyordu. Her yer duman olmuştu. Bekarlar oturuyordu. Bir şey mi unutmuşlar ocakta bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.