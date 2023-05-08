Sancaktepe'de 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Sancaktepe’de saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Sümbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından yoğun duman nedeniyle etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi, Sümbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede büyürken yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunanlar tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
Dairede ve binanın bazı bölümlerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
"PATLAMALARDAN SONRA DIŞARI ÇIKTIM"
Yangının ardından vatandaşlar sokağa akın ederken, dairenin alevli yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir mahalle sakini, "Patlamalarla dışarı çıktım. Camlar patlıyordu. Her yer duman olmuştu. Bekarlar oturuyordu. Bir şey mi unutmuşlar ocakta bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
- Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
- MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Malatya hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...
- 14 MAYIS VAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları 2023!
- ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
- KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SAKARYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
- AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
- GS BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE! 8 Mayıs Galatasaray Başakşehir Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?