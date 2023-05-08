Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dini vazifesini yerine getirmek isteyenler tarih araştırmalarına başladı. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı 9 gün mü tatil olacak? İşte Diyanet dini günler takvimi!