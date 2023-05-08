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Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda bayram tatilinin 9 gün olup, olmayacağı da merak konusu oluyor. Dini vazifesini yerine getirmek isteyenler ve tatil planı yapmayak için hazırlananlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, Diyanet dini günler takvimi 2023!

"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dini vazifesini yerine getirmek isteyenler tarih araştırmalarına başladı. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı 9 gün mü tatil olacak? İşte Diyanet dini günler takvimi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

2023 Kurban Bayramı Arefe günü 27 Haziran Salı günü idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Gün-28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün-29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün-30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün-1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, şimdiden tatil planları yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram tatili 27 Haziran Salı Arefe günü başlayacak ve 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

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