Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çağan Hür (21) idaresindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki 35 S 02244 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki yolcuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, otobüs sürücüsü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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