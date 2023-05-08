Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Öte yandan, otobüs sürücüsü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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