3 milyar TL’lik para trafiği! 40 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 266 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta İzmir merkezli olmak üzere 40 ilde düzenlediği operasyon sonucunda, internette sahte siteler kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, 219 gözaltı kararı bulunan şüphelilerden, 49'u tutuklandı.