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3 milyar TL’lik para trafiği! 40 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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3 milyar TL’lik para trafiği! 40 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internette sahte siteler kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, yeni gelişmeler duyuruldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 266 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 3 milyar TL'lik para trafiğinin döndüğü hesaplara yönelik, 40 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 219 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 266 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta İzmir merkezli olmak üzere 40 ilde düzenlediği operasyon sonucunda, internette sahte siteler kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, 219 gözaltı kararı bulunan şüphelilerden, 49'u tutuklandı.

78 ŞÜPHELİDEN 49'U TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 219 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden 134'ü işlemin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 7'si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest kaldı.

Savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 78 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Hakimlikçe serbest bırakılan şüphelilerden 12'sine "elektronik kelepçeyle konutu terk etmeme", 17'sine de "imza verme" adli kontrol şartı getirildi.

3 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 266 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin, fatura ödeme, toplu ulaşım kartlarına bakiye yükleme gibi işlemleri internet üzerinden yapmak isteyen 450 kişiyi, kurumlara ait internet sitelerinin benzerlerini kurarak dolandırdıkları ileri sürülmüştü.

Şüphelilerin hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da kaydedilmişti.

Şüphelilerden 219'u, 4 Mayıs'ta 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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