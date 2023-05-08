Böyle düğün görülmedi! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı
Hakkari’deki düğünde takılan takılar dudak uçuklattı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı. Damadın babası Necman Adıyaman, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Hakkari'de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.
Damadın babası Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.
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