Türkiye bu düğünü konuşuyor! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

YARIM KİLO ALTIN TAKILDI

Gelin Gülcan Varol da kendisine yarım kilo altın takıldığını aktardı. Eşiyle yılarca bir birlerinin sevdikten sonra kavuştuklarını belirten gelin Varol, "Çok güzel bir düğünümüz oldu. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.