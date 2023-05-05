Türkiye bu düğünü konuşuyor! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı
Türkiye’nin konuştuğu düğün Şırnak’ta yapıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğünde uzun halay kuyrukları oluştu. Davetliler için 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde, genç çifte takılan altın ve paralar dudak uçuklattı.
Şırnak'ta gelin ve damada 2 milyona yakın takı takıldı. Kato Dağı eteklerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber Jirki Aşireti'ne mensup ailenin ay yıldızlı Türk bayrağı altında 2 gün 2 gece süren düğününde paralar havada uçuştu.
DÜĞÜN FESTİVAL HAVASINDA GEÇTİ
Yurtdışı ve yurt içinden bir çok aşiretin katıldığı düğünde gelin ile damada takı takıldı.
5 bin kişinin katıldığı düğünde uzun halay kuyrukları oluştu. Davullu zurnalı gelin alma merasimi yapıldı, meşalelerle düğün adeta bir festival havasında geçti.
45 KOYUN KESİLDİ
Damadın amcası Hadi Aydemir, düğünlerinde 45 koyun kesildiğini ve çok kalabalık geçtiğini söyledi.
Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber artık güzel düğünler yapıldığını belirten Aydemir, yeğeninin düğününe gelen bütün misafirlere çok teşekkür ettiklerini kaydetti.
Damat İbrahim Aydemir ise, severek evlendiklerini, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Damat Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelip kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.
YARIM KİLO ALTIN TAKILDI
Gelin Gülcan Varol da kendisine yarım kilo altın takıldığını aktardı. Eşiyle yılarca bir birlerinin sevdikten sonra kavuştuklarını belirten gelin Varol, "Çok güzel bir düğünümüz oldu. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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