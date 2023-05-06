Mersin’de korkutan görüntüler! Fırtına ve hortum biri tır iki aracı devirdi çatıları uçurup seraları parçaladı
Mersin'de meteorolojinin uyarısının ardından fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Öte yandan fırtına, çatıları uçup seralara zarar verdi. İşte dehşete düşüren o görüntüler...
Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu.
Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağaçların da devrildiği, seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortumun geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlarda kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve devrilen kapının sürüklenmesi ile parçalanan seralar yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
- Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!
- ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? DGS başvuru ücreti açıklandı mı?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?
- Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? T.C Kimlik numaralarına göre...
- Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi? Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?