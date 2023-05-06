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Burdur'da doğa harikası görüntüler! Göle gelen binlerce flamingo eşsiz bir manzara sundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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Burdur’da doğa harikası görüntüler! Göle gelen binlerce flamingo eşsiz bir manzara sundu

Burdur’da kuraklıkla boğuşan ve göçmen kuşların her yıl bahar aylarında konakladıkları Yarışlı Gölü’ne bu sene de uğrayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Göl, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 bin flamingonun oluşturduğu muhteşem görüntü, drone ile görüntülendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, kuraklık sebebiyle kuruma noktasına gelen bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bahar aylarının gelişiyle göçmen kuşları ağırlıyor.

Her yıl başta flamingo olmak üzere birçok göçmen kuşu ağırlayan göle bu sene de misafirleri akın etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan videoda flamingoların Yarışlı Gölü'ne geldiği görüntülendi.

Yaklaşık 3 bin kadar flamingonun bulunduğu gölde, etrafı çevreleyen dağlar ile kuşların göldeki yansımaları eşsiz bir manzara sundu.

Yarışlı Gölü, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor.

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