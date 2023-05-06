Kafa aynı sahne farklı! 28 Şubatçılar bildiğiniz gibi... Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...
28 Şubat kafası yine sahnede! Yer bu sefer bir karate şampiyonası. Denizli’de Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda hakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı güne damga vurdu. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Melike Yaren Arsu, başörtülü olduğu gerekçesiyle ikinci müsabakasına çıkamadı. Küçük kız büyük bir üzüntü yaşarken baba Atakan Arsu bu duruma isyan etti. İşte ayrıntılar...
Adapazarı'nda yapılan seçmelerde kategorisinde birinci olan 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Antrenörü tarafından yapılan kayıt işlemleri onaylanan Melike Yaren Arsu, 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan ilk müsabakasını kazanarak ikinci karşılaşmasına katılmaya hak kazandı. İkinci müsabakasına başlayacağı sırada kıyafeti sebebiyle ikinci mücadelesinde yarışmasına izin verilmedi.
Melike Yaren Arsu büyük üzüntü yaşarken, 45 yaşındaki fabrika işçisi baba Atakan Arsu kızının yaşadığı bu duruma isyan etti.
Sabah'ın haberine göre, baba Atakan Arsu, "27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar. Kızım 2 senedir müsabakalara katılıyor. Dereceleri var. Denizli'deki turnuvada da ikinci müsabakasına çıkarken bu olay yaşandı. Birinci karşılaşmada böyle bir şey yaşamadık. İkinci müsabakaya çıkarken kızımın boynunun ve kulaklarının açık olması gerektiği söylenmiş." dedi.
Baba Arsu, "Kızım açmak istememiş. Bu nedenle yarıştırmamışlar. 22 Nisan'da şampiyonaya başlamadan önce 2 ön müsabakaya çıkıp 6-0 kazanmıştı." İfadelerini kullandı.
Arsu, "Ön müsabakalarda da bir şey denmemişti. Kızım 2 yıldır karate yapıyor. İlk kez böyle bir olay yaşadık" diye konuştu.
10 yaşındaki Melike Yaren ise, "2 senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.
Öte yandan, Dünya Karate Federasyonu kuralları çerçevesinde;
"Bilindiği üzere Dünya Karate Federasyonu kuralları gereği, müsabaklarda görevli antrenör, hakem ve sporcuların taktığı hicab belirli bir standatta olmak zorundadır. Bununla birlikte özellikle sporcularımızın talepleri doğrultusunda alınan MHK kararı gereği yurt içinde yapılacak Uluslar arası nitelikte olmayan müsabakalarda ve seçmelerde, hakem, antrenör ve sporcularımız WKF onaylı hicabın yanı sıra isterlerse resimde görülen şekilde kullanılmak üzere boğaz kısmı kapalı şekilde hicab takabileceklerdir. Yurtiçi ve Yurtdışında yapılacak olan Uluslararası müsabakalarda Dünya Karate Federasyonu kuralları geçerlidir."
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