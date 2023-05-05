Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?
"Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeşil Kart yoluyla vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oturma ve çalışma vizesi alabiliyor. Bunun için vatandaşların başvuru yapıp kuralara katılmayı gerekiyor. 5 Ekim – 8 Kasım 2023 arasında alınan DV 2024 Green Card başvuru sonucu için bekleyiş sürmekte. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?
"Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı ve başvuru sonuçları mayıs ayı içerisinde alınacak. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?
GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
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