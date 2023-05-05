"Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı ve başvuru sonuçları mayıs ayı içerisinde alınacak. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Green Card mülakatlar ne zaman başlayacak?