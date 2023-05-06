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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre İstanbul'da bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Maltepe'de yapılacak miting nedeniyle Valilikten yapılan açıklamaya göre trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar bildirildi.

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