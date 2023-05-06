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Çorlu’da elektrikli bisiklete otomobil çarptı! Vicdansız sürücü arkasına bakmadan kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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Çorlu’da elektrikli bisiklete otomobil çarptı! Vicdansız sürücü arkasına bakmadan kaçtı

Çorlu’da bir otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 21 yaşındaki Musa A. yaralanırken, otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden firar etti. Kaçan sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çorlu'da yaşanan kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kıvançevler mevkii Fahri Korutürk Caddesi ile Memduh Şevket Esendal Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Memduh Şevket Esendal Caddesi üzerinde seyreden bir araç, Fahri Korutürk Caddesi'nden çıkan 21 yaşındaki Musa A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan sipariş elemanı Musa A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

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