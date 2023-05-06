Böylesi görülmedi! Gece uyuduğu evlerden sabah hırsızlık yaparak ayrıldı

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 yıl önce başka bir evden çalınan televizyon da bulundu. 3 yıl sonra çalınan televizyonu kendisine teslim edilen mağdur vatandaş, "Bulunmaz düşüncesiyle müracaat bile etmemiştim" diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.