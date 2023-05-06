Böylesi görülmedi! Gece uyuduğu evlerden sabah hırsızlık yaparak ayrıldı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 9 villayı soyan şahıs, JASAT dedektiflerinin titiz takibi sonucu suçüstü yakalandı. Boş valizle girdiği villalarda konaklayıp sabah hırsızlık yaparak ayrılan şüpheli 41 yaşındaki Abdullah D., yeniden aynı adresleri hedef alınca yakalandı. Gece uyuduğu evlerden hırsızlık yaparak ayrılan Abdullah D.’nin yapılan sorgusunda toplam 65 suç kaydı bulunduğu, 3 farklı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.
Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde son dönemde meydana gelen 9 evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını Abdullah D.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüphelinin akşam saatlerinde elinde valizle boş villalara gelerek gece burada konakladığı, yine camlarını kırarak içeri girdiği evlerden hırsızlık yaptığı, çaldığı eşyaları valizine doldurarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
HIRSIZLIK İÇİN TEKRAR GELİNCE YAKAYI ELE VERDİ
9 ayrı hırsızlık olayının faili olan Abdullah D.'nin tekrar villalar bölgesine geleceğini değerlendirerek beklemeye başlayan JASAT dedektifleri, sabah saat 07.00 sıralarında elindeki valiz ve girdiği evden çaldığı av tüfeğiyle yürüyen şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin valizinde yapılan aramada 9 farklı evden çalınan hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 yıl önce başka bir evden çalınan televizyon da bulundu. 3 yıl sonra çalınan televizyonu kendisine teslim edilen mağdur vatandaş, "Bulunmaz düşüncesiyle müracaat bile etmemiştim" diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Gece uyuduğu evlerden hırsızlık yaparak ayrılan Abdullah D.'nin yapılan sorgusunda toplam 65 suç kaydı bulunduğu, 3 farklı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.
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