Bursa'da dehşet anları! Tıp literatürüne giren profesörü komalık ettiler | O anlar kamerada
2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne giren Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 2 Mayıs günü evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. hasta yakını K.S. ile E.S. kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü ve dünyaca tanınan bir bilim adamı olan Murat Biçer'in tedavi ettiği bir hastası, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Profesör Biçer, bir hafta önce hasta yakını olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından evine giderken darp edildi.
Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Biçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, hasta yakını 2 saldırganı bularak gözaltına aldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
2 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana gelen saldırı anı, bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Prof. Dr. Murat Biçer'in bir kişi ile tartıştığı ve aralarında arbede çıktığı görüldü. O sırada çevredeki bir kafeden koşarak çıkan diğer şüpheli, belinden çıkardığı tabancasını önce Biçer'e doğrulttu.
Taraflar arasında çıkan arbedede, Prof. Dr. Murat Biçer, tabancanın kabzasıyla darbedildi.
Çevredekilerin araya girmesiyle, saldırganların elinden kurtulan Biçer, bir kafeye sığınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımızın canla başla, büyük fedakârlıklarla mücadele ederken hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hekimsen Sendikası Güney Marmara Şube Başkanı Dr. Ali Erol da "Bundan sonraki sürecin takibini Hekimsen olarak üstlenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Prof. Murat Biçer, aort damarı normale göre 5 kat daha geniş olan bir hastayı geçen yıl sağlığına kavuşturan ameliyatı yaparak ismini duyurmuştu.
PROF. DR. BİÇER, YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Prof. Dr. Murat Biçer, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık bir yıl önce yüksek riskli, sistemik lupus eritematozus nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmiş diyaliz hastasını, iki kalp kapakçığında yetmezlik ve koroner arter hastalığı nedeni ile ameliyat ettim. Bu hastanın yakınları tarafından 02.05.2023 tarihinde saldırıya uğradım. Kalp ameliyatları veya diğer cerrahi girişimler her zaman ölüm dahil birçok riskleri taşımaktadır. Ek hastalıkları olan hastalar için bu risk daha fazladır. Hasta yakınlarının hastanın ölümü ve farklı diğer komplikasyonlarından dolayı yaşadığı psikolojik travmalar dahi bu tür şiddetin mazereti olamaz. Bu saldırı nedeni ile üzgün olmakla beraber bundan sonra da hastalarımı sağlıklarına kavuşturmak için insana ve tıp mesleğine olan saygım nedeni ile tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sağlık çalışanlarına şiddetin engellenmesi için gerekli kanunların düzenlenmesini, uygulanmasını ve tüm sivil kuruluşlarının kamu vicdanıyla hareket etmesini umuyorum. Bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen başta meslektaşlarım, öğrencilerim, hasta yakınları, Tabipler Odası, Hekimsen ve diğer sağlık sendikalarına teşekkür ederim."
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