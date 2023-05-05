05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 7 yaşındaki kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın açmıştı! Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran olayda flaş gelişme

7 yaşındaki kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın açmıştı! Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran olayda flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
7 yaşındaki kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın açmıştı! Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran olayda flaş gelişme

Antalya’da yaşanan Muhammet ve Pınar A. kısa süre önce boşandı. 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti ise anneye verildi. Boşanmanın ardından kızlık soyadını kullanan Pınar Ş.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı. İşte iğrenç olayın ayrıntıları...

Muhammet ve Pınar A. çifti yıllar önce evlendi. Bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra ikili, ayrılmaya karar verdi. 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti anneye verildi. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya devam etti. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

İNTERNETTEN TANIŞIP GÜNLÜK EV KİRALAMIŞTI

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

M.A.A. KORUMA ALTINA ALINDI

Dün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

Öte yandan, savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA