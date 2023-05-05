7 yaşındaki kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın açmıştı! Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran olayda flaş gelişme
Antalya’da yaşanan Muhammet ve Pınar A. kısa süre önce boşandı. 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti ise anneye verildi. Boşanmanın ardından kızlık soyadını kullanan Pınar Ş.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı. İşte iğrenç olayın ayrıntıları...
Muhammet ve Pınar A. çifti yıllar önce evlendi. Bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra ikili, ayrılmaya karar verdi. 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti anneye verildi. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya devam etti. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.
İNTERNETTEN TANIŞIP GÜNLÜK EV KİRALAMIŞTI
Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.
BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.
M.A.A. KORUMA ALTINA ALINDI
Dün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı.
İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.
Öte yandan, savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...Her ay ödenecek!
- Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...
- BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...
- Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
- MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...
- 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Green Card DV-2024 çekiliş sonuç TAKVİMİ! Green Card kimlere verilir, şartları neler? 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!
- SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs'ta kapalı olacak yerler...
- HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!
- Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?