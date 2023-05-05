Adıyaman’da sır olay! Genç kızın site bahçesinde cesedi bulundu
Sır olay Adıyaman’da meydana geldi. Vatandaşlar depremden dolayı ağır hasar alan Bora Sitesi’nin bahçesinde kimliği belirsiz genç bir kızın cesedini buldu. İhbar üzerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2603 Sokak'ta, depremde hasar alan Borsa Sitesi bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir genç kızın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 18-19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrası belirlenecek.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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