Adıyaman’da sır olay! Genç kızın site bahçesinde cesedi bulundu

Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrası belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.