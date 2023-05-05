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Son dakika! Balıkesir'de tur otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Son dakika! Balıkesir’de tur otobüsü TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün tıra çarpması sonucu 33 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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